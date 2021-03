Nationalspieler vom VfB Stuttgart Diese VfB-Spieler sind auf Länderspielreise

So stellte sich die Lage bei Sasa Kalajdzic noch am Freitag dar. Der Österreicher wurde für die Heimspiele gegen Färöer und Dänemark, sowie für das Auswärtsspiel in Schottland nominiert. Da Schottland als Virusmutations-Gebiet eingestuft wurde, untersagte der VfB die Freigabe für dieses Spiel. Kalajdzic hätte nach der Rückkehr 14 Tage in Quarantäne gemusst. Doch 24 Stunden später wurde die Einstufung aufgehoben, Kalajdzic wurde freigegeben.