Nationalmannschaft Zum Abschluss noch Armenien: Flick will siebten Streich

Gegner: Armenien ist wie ein angeschlagener Boxer. Deshalb warnt Flick auch vor dem Gegner, der um seinen Ruf spielt. Das desaströse 0:5 gegen Nordmazedonien zerstörte am Donnerstag die letzte Hoffnung auf die WM-Playoffs. Dabei stand man nach den drei März-Spielen in der Gruppe J sogar noch vor Deutschland. Es müssten ein Kantersieg gegen Deutschland und Niederlagen von Rumänien in Liechtenstein und Nordmazedonien gegen Island her. Daran glaubt auch der ehemalige Dortmunder Henrich Mchitarjan nicht. Die Bilanz gegen das DFB-Team ist ohnehin ernüchternd. 1:5, 0:4, 1:6, 0:6 hieß es seit 1996 in den bisherigen vier Spielen.

Ausblick: Längst hat Flick das WM-Jahr im Kopf. Die Planungen laufen. In Doha will sich der Bundestrainer gemeinsam mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff nach einem geeigneten Turnier-Hotel umschauen. Schön ruhig soll es sein, und kurze Wege zu den Trainingsplätzen wünscht sich Flick. Im Kopf hat der DFB-Chefcoach auch schon seine liebsten Testgegner für den März. Fixiert wird der Plan aber erst nach der Auslosung (16. Dezember) für die Nations League, in der die DFB-Elf vier Spiele im Juni und zwei im September 2022 als WM-Vorbereitung mit Wettkampf-Charakter absolviert.

Für die sportliche Entwicklung bekommen alle Katar-Kandidaten einen individuellen Trainingsplan für den Club-Alltag bis zum nächsten DFB-Lehrgang im März. "Es liegt in der Verantwortung der Spieler selbst. Wir wollen einen Anstoß geben", sagte Flick.

