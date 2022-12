Nationalmannschaft Vor DFB-Votum über Flick und Bierhoff: Ratschläge und Sorgen

Am Sonntag stand Jürgen Klinsmann in Katar vor einer FIFA-Werbewand. Der ehemalige Bundestrainer lächelte in seiner typischen Sonnyboy-Art in die TV-Kamera von "Sport1", als er in einer Live-Schalte die DFB-Krisenlage analysieren sollte. Der 58-Jährige sieht keine Parallele zur Stunde Null bei seinem Amtsantritt nach dem EM-Desaster 2004, nur zwei Jahre vor der Heim-Weltmeisterschaft. "Jetzt alles über den Haufen zu werfen, ich weiß nicht, ob dies das Richtige ist. 2004 war das eine ganz andere Situation. Damals war es wirklich nötig, einen kompletten Umbruch zu machen", sagte Klinsmann.