Nationalmannschaft Rangnick, Flick, Klopp: Wer könnte Joachim Löw ersetzen?

VfB Stuttgart bei der TSG Hoffenheim

Als Timo Werner von Alexander Zorniger lächerlich gemacht wurde

In unseren Legendenspielen des VfB Stuttgart erinnern wir an Timo Werner, der gegen die TSG Hoffenheim einst einen Ausgleichstreffer in der 90. Minute allzu überschwänglich bejubelte – und dafür von seinem Trainer ordentlich an den Pranger gestellt wurde.