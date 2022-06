Nationalmannschaft Podolski: DFB-Nationalteam fehlt "ein bisschen das Herzblut"

"Die Mannschaft tritt auf der Stelle und stagniert. Man weiß nicht so recht, woran man ist und wo man steht. Mir fehlen so ein bisschen das Herzblut, die Emotionen, die positive Stimmung in und um die Mannschaft", sagte der ehemalige Profi dem "Kölner Stadt-Anzeiger". "So, wie es zum Beispiel zu meiner Zeit war", meinte der 130-fache Nationalspieler.