Nationalmannschaft Personalsuche für EM 2024: Müller will reden, Neuer bleiben

Ein neuer Bundestrainer könnte auf einen konsequenten Neuanfang setzen. Flick setzte in den drei Gruppenspielen gegen Japan (1:2), Spanien (1:1) und Costa Rica insgesamt 20 der 26 verfügbaren Kaderspieler ein. An Baustellen mangelt es dem DFB-Chefcoach, ob er Flick heißt oder Mr. X, jedenfalls nicht, wenn die ersten Testspiele Richtung Heimturnier im März anstehen (Gegner und Spielorte offen). Das verdeutlicht eine Übersicht über einzelne Mannschaftsteile und Personalien.

Torhüter:

Ein Ende der DFB-Karriere von Neuer (36) wäre eine Zäsur. Aber die Nachfolger stehen bereit. Marc-André ter Stegen (30) und Kevin Trapp (32) haben internationales Format. Ter Stegen könnte aus der ewigen Kronprinzenrolle schlüpfen. Bei der Heim-EM wäre er 32 - nur ein Jahr älter als Oliver Kahn bei seinem Turnierdebüt 2000. Das Problem: Durch Neuers lange Vormachtstellung gibt es keinen Schlussmann unter 30, der schon ein Länderspiel bestritten hätte. Alexander Nübel (26) wartet in Monaco auf seine Chance.

Außenverteidiger:

Die Problemzone. Auf rechts setzte Flick in Katar in drei Spielen vier verschiedene Spieler ein. Keine Lösung war perfekt. Links spielte David Raum (24) fast 270 Minuten durch - auch aus Mangel an Alternativen. Auf höchsten Niveau ist Deutschland auf beiden Seiten kaum konkurrenzfähig. Das sprach auch Flick nach dem WM-Aus klar an.

Innenverteidiger:

Antonio Rüdiger (29) und Niklas Süle (27) waren von ihrer Bestform zu weit entfernt. Sie werden aber erste Wahl bleiben. Der zuverlässige Freiburger Matthias Ginter, mit 28 jung genug, hat bei seiner dritten WM erstmals ganz kurz gespielt. Flick setzt aber nicht wirklich auf ihn. Nico Schlotterbeck (23) braucht noch Lehrjahre in Dortmund. In Armel Bella Kotchap (20) war ein vielversprechendes Talent als WM-Lehrling dabei. Die Rufe nach Mats Hummels (32) dürften trotz des Scheiterns nun wohl Fußball-Historie sein.

Mittelfeld defensiv:

Flick konnte sich zwischen Joshua Kimmich (27), Leon Goretzka (27) und Ilkay Gündogan (32) nicht auf zwei Kandidaten festlegen. Ein WM-Konflikt, der sich nachträglich lösen könnte, sollte Gündogan seine DFB-Karriere ungekrönt beenden. Kimmich und Goretzka müssen als Anführer des glücklosen Jahrgangs 95/96 jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen. Viele Turnierchancen hat das Bayern-Duo nicht mehr.

Mittelfeld offensiv:

Das Eldorado - und in Jamal Musiala (19) ein Dribbelkönig mit Weltstarpotenzial. Zudem kommt in Leverkusens Florian Wirtz (19) ein ähnlicher Spielertyp nach einer schweren Knieverletzung zurück. Leroy Sané (26) und Serge Gnabry (27) gehören zur geforderten Jahrgangsstufe von Kimmich und Goretzka. Havertz ist mit 23 Jahren eine junge und doch schon erfahrene Option. Der pfeilschnelle Karim Adeyemi (20) durfte in Katar ein bisschen zuschauen.

Mittelstürmer:

Es gibt sie noch, die Nummer 9. Der Name lautet Niclas Füllkrug (29). Der Bremer hat Chancen auf eine Fortsetzung seiner DFB-Karriere als Spätberufener. Und WM-Zuschauer Timo Werner (26) wird nach seiner Knöchelblessur auch wieder zurückkommen. Flick sprach nach dem Vorrunden-Aus von fehlenden Stoßstürmern in Deutschland. Immerhin Youssoufa Moukoko (18) ist eine Verheißung.