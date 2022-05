Nationalmannschaft Nach Gespräch mit Flick: ter Stegen macht Pause im Juni

Die Saison in der spanischen Liga endet für ter Stegen am 22. Mai. Einen Tag später bezieht das Flick-Team ein viertägiges Trainingslager in Marbella. Vom 30. Mai an kommt die Mannschaft in Herzogenaurach zusammen. Den Auftakt in die Nations League bildet am 4. Juni das Spiel in Bologna gegen Europameister Italien, danach geht es für die DFB-Auswahl am 7. Juni in München gegen England weiter. Es folgen die Partien in Budapest am 11. Juni gegen Ungarn und das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach.