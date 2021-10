Nationalmannschaft Messi-Kollege Kehrer sehr gefragt: "Wie gibt er sich?"

Der mit der Messi-Verpflichtung noch einmal sehr gesteigerte PSG-Glamour strahlt auch ein wenig auf Kehrer aus, auch wenn er beim französischen Topclub ein eher kleiner Name ohne VIP-Status ist. Beim Neubeginn der Nationalelf unter Flick spielte der Abwehrspieler im September aber eine Hauptrolle. Er war einer der Gewinner, den der Bundestrainer nach den drei Siegen gegen Liechtenstein, Armenien und Island sogar namentlich heraushob. "Was mir an Thilo gefallen hat, war seine sehr gute körperliche Verfassung, sein sehr selbstbewusstes Spiel", wiederholte Flick nun vor dem WM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen Rumänien noch einmal.