Nationalmannschaft Löw vor Jahresabschluss: "Wir sind auf einem guten Weg"

Nach dem Test gegen Tschechien am 11. November und dem Abschluss in der Nations League am 14. des Monats, jeweils in Leipzig, sowie der Partie in Sevilla gegen Spanien geht die DFB-Elf in eine gut viermonatige Winterpause. Die nächsten Länderspiele stehen erst wieder Ende März an, wenn die WM-Qualifikation mit einem weiteren Dreierpack startet. Bei der wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschobenen EM trifft die Löw-Auswahl im Juni in München auf Frankreich, Portugal und Ungarn oder Island.