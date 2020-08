Nationalmannschaft Löw verzichtet auf Bayern-Quartett zum Länderspielauftakt

Die Münchner Süle und Sané sollen hingegen nach ihren Kreuzbandrissen erstmals wieder zum Aufgebot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in den Partien der Nations League am 3. September gegen Spanien und drei Tage später in Basel gegen die Schweiz gehören. Auch Thilo Kehrer und Julian Draxler von Paris Saint-Germain, die am Sonntag gegen den FC Bayern um den Champions-League-Sieg spielen, werden von Löw am 25. August offiziell nominiert. "Jeder von ihnen hatte mit Verletzungsphasen zu tun. Alle hatten Phasen, in denen sie nicht regelmäßig gespielt haben. Sie müssen wieder in einen Trainings- und Wettkampfrhythmus kommen", sagte Löw.