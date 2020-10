Nationalmannschaft Löw startet Drei-Spiele-Mission: "Erinnert an ein Turnier"

Trotz aller Unwägbarkeiten spürt Löw große Vorfreude: "Endlich gibt es wieder Länderspiele. Ich habe mich danach gesehnt, wieder mit den Spielern auf dem Platz zu stehen." In der Nations League will er mit seinem Team nach dem holprigen Start mit zwei 1:1-Partien gegen Spanien und in der Schweiz nun unbedingt in die Erfolgsspur finden.

Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff und Löw-Assistent Marcus Sorg erläutern am Montagmittag (12.30 Uhr) auf der ersten digitalen Pressekonferenz neben sportlichen Themen nochmals das Hygiene- und das Fan-Konzept. Um 17.30 Uhr gibt es im Südstadion das erste Training. Die 9200 vorgesehenen Tickets für den Türkei-Test will der DFB bestmöglich gratis an Menschen vergeben, die sich "in der Corona-Pandemie für andere eingesetzt" haben. Allerdings muss das Gesundheitsamt in Köln dafür noch Grünes Licht geben. Das hängt vor allem von der aktuellen Infektionslage ab.

© dpa-infocom, dpa:201004-99-824009/3