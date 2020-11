Nationalmannschaft Lahm: Löw muss Spielern unbedingte Leidenschaft vermitteln

"Ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen", schrieb der 37 Jahre alte Ehrenspielführer in einem Gastbeitrag für die "Sport Bild". Das jüngste 0:6 gegen Spanien zähle nicht zu der Art Niederlagen, die man schnell abhaken und wegstecken könne.