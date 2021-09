Nationalmannschaft "Kicker": Flick verzichtet weiterhin auf Hummels

Der Weltmeister von 2014 steht demnach nicht im Aufgebot, das Flick am Freitag bekanntgeben wird. Dass der Abwehrchef von Borussia Dortmund, den Flick am Dienstagabend noch beobachtet hatte, wie schon in dessen ersten drei Spielen als Bundestrainer im September nicht dabei ist, sei aber nicht als Grundsatzentscheidung zu verstehen, hieß es. Der 32-jährige Hummels hatte zum Saisonstart zunächst Probleme an der Patellasehne.