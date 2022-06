Nationalmannschaft Freier Abend für die DFB-Elf in Budapest mit Teamessen

Bei einem Teamabend und gemeinsamen Essen will Hansi Flick die DFB-Elf noch in Budapest auf die letzte große Aufgabe vor der Sommerpause vorbereiten. "Ich denke schon, dass wir der Mannschaft einfach mal einen freien Abend geben, freier Abend heißt, dass die Mannschaft gemeinsam essen geht und zu einer gewissen Zeit dann wieder im Hotel ist", sagte der Bundestrainer nach dem enttäuschenden 1:1 in Ungarn am Samstagabend.