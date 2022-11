Nationalmannschaft Flicks Optionen: "Kimmich ist einer der besten Sechser"

Das sind Flicks Optionen

Trotzdem sagte er gestern in seiner Pressekonferenz in Doha zum Spiel: "Es sind mehrere Positionen, wo ich die eine oder andere Option noch sehe." Dabei dachte er aber nicht an die Positionierung von Joshua Kimmich. Spekuliert wird immer wieder über eine Versetzung des Bayern-Profis vom Mittelfeld auf die rechte Außenverteidigerposition.