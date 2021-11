Nationalmannschaft Flick verteidigt Kimmich - Möglichst alle DFB-Spieler impfen

Flick wollte auch nicht ausschließen, dass sich Kimmich noch impfen lassen könnte. "Er hinterfragt alles, er ist sehr interessiert, will immer alle Zusammenhänge kennen und verstehen - und manchmal dauert es dann eben, bis er sich seine Meinung abschließend gebildet hat", sagte Flick, der Kimmich am Freitag in den Kader für die letzten beiden WM-Qualifikationsspiele in der kommenden Wochen gegen Liechtenstein und in Armenien berief.