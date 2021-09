Nationalmannschaft Flick sucht Rechtsverteidiger: Hofmann als Option

Angesichts der hochkarätigen und vielköpfigen Konkurrenz auf den Mittelfeldpositionen hat Hofmann den Rechtsverteidigerposten als Marktlücke erkannt. "Ich fühle mich da wohl, es macht Spaß. Man kann sich trotzdem viel in der Offensive einschalten", sagte er nach dem WM-Qualifikationsspiel in Stuttgart. Vielleicht darf er sich schon am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Island ein weiteres Mal empfehlen.