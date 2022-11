Nationalmannschaft Flick braucht elf Richtige: Mit "All-In"-Mentalität siegen

"Wir werden individuell eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht. Die versucht, alles zu tun, um die Tür zum Achtelfinale noch offenzuhalten", versprach Flick. Dafür braucht er jetzt elf Richtige. Bei der Personalauswahl hielt sich der 57-Jährige aber noch total bedeckt. Über Nacht hoffe er auf weitere Eingebungen, so sein launig vorgetragenes Statement. "Morgen früh bin ich dann ein bisschen schlauer", sagte Flick.

Sané-Einsatz unklar

Fest steht: Ob Leroy Sané nach seiner Knieverletzung sein WM-Debüt feiern kann, entscheidet sich aus medizinischer Sicht erst am Spieltag. Herauszuhören war, dass Joshua Kimmich nicht - wie hier und da vom lauten Chor der vielen Experten gefordert - auf die Postion des Rechtsverteidigers zurückversetzt wird. Eine Kombination mit Kimmich, Ilkay Gündogan und Leon Goretzka als Power-Puffer gegen spanische Filigrantechnik im Mittelfeld schloss Flick nicht generell aus, erscheint aber unwahrscheinlich. Vermutlich ändert Flick ganz seinem Naturell entsprechend wenig an Personal und taktischer Statik.

Es geht schließlich gegen Spanien. An diesem übergroßen Fußball-Komplex hatte sich schon Vorgänger Joachim Löw über Jahre erfolglos abgearbeitet. Brasilien, Argentinien, England, Frankreich, Italien. Alle großen Fußball-Nationen wurden unter Löw früher oder später in Pflichtspielen bezwungen. Nur Spanien eben nicht.

Der Sieben-Tore-Wirbel der Furia Roja gegen ein hilfloses Costa Rica am Mittwoch verschärfte den Eindruck, dass da eine Übermacht auf eine neue Demütigung wartet. Als sei das 0:6 vor genau zwei Jahren in der schwarzen Nacht von Sevilla nicht noch höchst unangenehm in den deutschen Köpfen präsent. "Das ist Vergangenheit. Das interessiert mich nicht. Jetzt ist die Zukunft, und wir wollen gucken, dass wir Spanien besiegen", sagte Flick nach seiner Extra-Zeit zum Grübeln auf der Anfahrt im Shuttle Bus nach Doha.

Prekäre Situation

DFB-Direktor Oliver Bierhoff erlebt den Bundestrainer vor seiner schwersten Prüfung als "ruhig und gefestigt". Klar ist aber auch. Beim Sieben-Titel-Sturm mit dem FC Bayern München war die Lage nie auch nur ansatzweise so prekär. Als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw stand er in komplizierten WM-Momenten wie vor dem letzten Gruppenspiel 2014 gegen Jürgen Klinsmanns US-Team (1:0) nicht in der ersten Reihe.

Damals half Flick, das richtige Personal zu finden. Das muss nun gegen einen ungleich mächtigeren Gegner wieder gelingen. Außer Kapitän Manuel Neuer, der vor seinem 18. WM-Spiel steht und mit den Turnier-Rekordtorhütern Sepp Maier und Claudio Taffarel gleichzieht, und Abwehrchef Antonio Rüdiger wird praktisch über jede Position noch debattiert. Geht die All-In-Mentalität nicht auf, das weiß auch Flick, ist das von Bierhoff ihm anvertraute Projekt "Zurück in die Weltspitze" in nur 16 Monaten gescheitert.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Spanien: 23 Simon - 20 Carvajal, 16 Rodri, 24 Laporte, 18 Alba - 5 Busquets - 26 Pedri, 9 Gavi - 11. F. Torres, 7 Morata, 21 Olmo

Deutschland: 1 Neuer - 5 Kehrer, 15 Süle, 2 Rüdiger, 3 Raum - 6 Kimmich, 21 Gündogan - 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala - 7 Havertz

Schiedsrichter: Danny Makkelie (Niederlande)