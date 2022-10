Nationalmannschaft Flick: Kahn glaubt fest an vierte WM von Neuer und Müller

Neuer wisse "ganz genau, wie er mit seinem Körper umgehen muss", bemerkte Kahn. Der Kapitän werde sich "jetzt einfach Stück für Stück weiter ran arbeiten". Die Bayern haben noch vier Pflichtspiele vor der WM-Pause. Nagelsmann hatte bereits vor dem Mainz-Spiel gesagt, dass Neuer und Müller auch am Dienstag in der Champions League gegen Inter Mailand erneut fehlen werden. Frühestens am kommenden Wochenende in Berlin gegen Hertha BSC könnte das Duo wieder ein Thema sein, spätestens aber im folgenden Heimspiel gegen Werder Bremen.