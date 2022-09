Nationalmannschaft Flicks Musiala-Einsicht: Youngster darf in Wembley wirbeln

Musialas Qualitäten gegen England dringend benötigt

Musiala hatte sich drei Tage zuvor im Training verletzt. Bei einem Zweikampf mit Thomas Müller zog er sich eine Risswunde am Bein zu, weshalb Flick vielleicht gegen Ungarn das Risiko mied. Gegen England aber werden Musialas Qualitäten dringend benötigt, um eine Reaktion zu zeigen und doch noch ein gutes WM-Gefühl zu entwickeln.

"England ist mein zweites Zuhause", sagt Musiala auch heute noch. Das ist auch zu hören, wenn er spricht wie am Sonntagabend in London. Es ist nach wie vor ein unüberhörbares Denglisch. Spiele gegen England sind für ihn "etwas Großes". Erlebt hat er dieses Gefühl schon, sogar in Wembley: Flick-Vorgänger Joachim Löw wechselte ihn beim deutschen K.o. gegen England im EM-Achtelfinale 2021 aber erst in der Nachspielzeit ein - zu spät.

DFB-Team braucht Musialas Torriecher

Beim 1:1 im Nations-League-Hinspiel im Juni gegen die Engländer spielte Musiala dafür beim Heimspiel in München groß auf. Die Fans wählten ihn zum "Spieler des Spiels". Es gibt auch ein Video, das ihn als Elfjährigen bei einem Einlagespiel seiner damaligen Schule im Wembley-Stadion zeigt, in dem er vier Tore erzielte. "Echt cool", nannte er es, in Englands Kultstätte wirbeln zu dürfen.

Flick und das DFB-Team brauchen kurz vor der WM einen Wirbelwind, auch wenn die aktuelle Bayern-Krise selbst vor Musiala nicht Halt gemacht hat. Der Bundestrainer schwärmt immer wieder von dem so unbeschwerten Teenager: "Es ist einfach ein Genuss, Jamal spielen zu sehen."

Musiala wisse, wo das Tor steht, auch wenn er im Nationaltrikot in 16 Länderspielen erst einmal traf und eher als Vorbereiter auffiel. "Jamal hat auch in seinem jungen Alter schon eine sehr große Torgefahr. Er bewahrt in der Box unter Druck die Ruhe und setzt den Schuss so, dass der Torwart nicht mehr an den Ball kommt", lobte Flick: "Das macht er echt gut." Nun auch in Wembley?