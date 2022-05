Nationalmannschaft Flick gibt Aufgebot für Nations League bekannt

DFB-Kurztrainingslager in Marbella

Am Montag reist die DFB-Auswahl zum Kurztrainingslager nach Marbella (bis 27. Mai), nach einem freien Wochenende erfolgt der Einzug in das Quartier bei Partner Adidas in Herzogenaurach. Am 4. Juni geht es los mit dem Spiel in Bologna bei Europameister Italien, es folgen die Partien am 7. Juni in München gegen England, am 11. Juni in Budapest gegen Ungarn und am 14. Juni nochmals gegen Italien in Mönchengladbach.