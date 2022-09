Nationalmannschaft DFB-Frauen fiebern Heim-Auftritt gegen Frankreich entgegen

"Die Vorfreude ist riesengroß", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Anschluss an das 8:0 gegen Bulgarien am Dienstagabend in Plowdiw. "Wir haben gehört, dass schon 20.000 Tickets verkauft worden sind und freuen uns, dass wir die Menschen offenbar animiert haben, auch zu einem Testspiel zu kommen."