Nationalmannschaft WM-Gradmesser: Italien und England warten in Nations League

Dort hatte Flick sich seit Wochenbeginn gemeinsam mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff und einer Verbandsdelegation nach einem allen Ansprüchen genügenden WM-Quartier umgesehen. Ruhig gelegen, nah zu den Trainingsplätzen und auf jeden Fall über jeden Zweifel an Menschenrechtsstandards erhaben muss das Hotel sein, das hatten Bierhoff und Flick klargemacht.

Der Bundestrainer will sich nämlich möglichst intensiv auf die sportlichen Belange im WM-Jahr konzentrieren können. Die drei Gegner bieten dafür alle Möglichkeiten. Der Wettbewerb wird auf jeden Fall zum EM-Deja-vu. England (0:2) war bei der Turnier in diesem Sommer Endstation im Achtelfinale, Ungarn (2:2) in der Gruppenphase beinahe schon der Stolperstein. Gegen Italien gewann Deutschland das letzte Pflichtspiel bei der EM 2016 im Viertelfinale im Elfmeterschießen.

Nations-League-Sieger wird 2023 gekürt

Das Länderspieljahr beginnt für die DFB-Elf mit zwei Testspielen, eines davon am 26. März in Sinsheim wahrscheinlich gegen einen afrikanischen Gegner und wenige Tage später auswärts in den Niederlanden. Entsprechende Pläne für den Oranje-Klassiker bestätigte Flick kurz nach der Auslosung. England scheidet als Wunschkandidat für den März-Test nun aus.

Der Nations-League-Sieger wird unter den vier Gruppensiegern am 18. Juni 2023 gekürt. Flick hat mit Kapitän Manuel Neuer und dessen Kollegen einiges aus der Ära seines Vorgängers Joachim Löw gut zu machen. Bislang war die DFB-Auswahl in dem Wettbewerb nicht sonderlich erfolgreich. 2018 wurde im Nachklang des WM-Scheiterns als Gruppenletzter der sportlich schmachvolle Abstieg in die B-Liga nur durch eine später folgende Modus-Reform der UEFA vermieden. 2020 war der Gruppensieg möglich - doch dann gab es zum Abschluss in Sevilla das historische 0:6 in Spanien.