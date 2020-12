Narzissen und Kakteen Element Of Crime: 35 Jahre Bandgeschichte im Podcast

Dieser Podcast sei "der monumentale Versuch, 35 Jahre Rock 'n' Roll exemplarisch am Beispiel dieser Band und ihrer Entwicklung so gründlich wie möglich auszuleuchten", hieß es im wie so oft augenzwinkernden Tonfall der Berliner. "Ein Ritt durch die eigene Geschichte, erzählt von den Akteuren selbst, traurig, lustig, aufregend und ohne Scham und Gnade."