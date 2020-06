Nancy Sinatra wird 80 Die Ikone der Sixties

Nancy-Sinatra-Songs sind Klassiker geworden

Nancy-Sinatra-Songs sind längst Klassiker geworden. 2001 sangen Robbie Williams und Nicole Kidman ihr Lied „Somethin’ stupid“ nach. Regisseur Quentin Tarantino holte ihren alten Song „Bang Bang“ für den Soundtrack von „Kill Bill“ (2003) hervor. Aus ihren Erfolgsjahren schlägt die Sängerin immer noch Kapital, zuletzt 2013 mit dem Album „Shifting Gears“ mit alten, bis dahin unveröffentlichten Aufnahmen von Balladen wie „As Time goes by“ und „I can see clearly now“.

In diesem Jahr rückte auch „These Boots are made for walkin’“ noch einmal ins Rampenlicht. Der alte Hit-Song wurde in die „Grammy Hall of Fame“ aufgenommen. Das ist die Ruhmeshalle der Recording Academy, die alljährlich die Grammy-Preise vergibt. Lieder oder Alben, die mindestens 25 Jahre alt sind und aus Sicht des Verbands eine besondere Bedeutung haben, erhalten dort einen Ehrenplatz.

Auf Twitter stellt sich Sinatra in ihrer Beschreibung unter anderem als Sängerin, Schauspielerin, Autorin und als „stolze Amerikanerin“ vor. Doch an erster Stelle steht „Mom“, gefolgt von „Grandma“. Aus ihrer Ehe mit dem Choreografen Hugh Lambert hat sie zwei Töchter. Lambert ist 1985 im Alter von nur 55 Jahren an Krebs gestorben.