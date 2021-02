Namenszusatz für Steinheim Steinheim soll den Urmensch im Titel haben

Überhaupt nicht auf der Agenda steht das Thema Namenszusatz derzeit in Großbottwar – obwohl hier die Bezeichnung Storchenstadt vielen schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Diesen Titel aber auch offiziell zu beantragen, dazu gebe es momentan keine ihm bekannten Überlegungen und Bestrebungen, sagt Bürgermeister Ralf Zimmermann. Der Rathauschef weist zudem darauf hin, dass auf dem Briefkopf ein ganz anderes Label prangt: Historischer Weinort im Bottwartal. Zimmermann will für die Zukunft allerdings auch nichts ausschließen. Er erinnert an den Stadtentwicklungsprozess, den man forciere und in dem unter Einbeziehung der Bürger erörtert wird, wo der Weg hinführen soll, was wichtig ist und welche Prioritäten man setzen möchte. „Es wäre denkbar, in dem Rahmen über einen Namenszusatz nachzudenken“, sagt Ralf Zimmermann.