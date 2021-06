Nahwärmeleitung in Marbach Sperrung an Kronenkreuzung

Los geht es am König-Wilhelm-Platz

Wie die Stadt mitteilt, sollen die Bagger am Montag, 21. Juni, anrücken, um das Projekt weiter voranzutreiben. Die mit dem Vorhaben beauftragte Firma werde am König-Wilhelm-Platz anfangen und sich dann bis zur Wildermuthstraße vorarbeiten. In den Sommerferien sollen sich die Bautrupps neben dem Bereich an der Uhlandschule einer besonders neuralgischen Stelle widmen: der verkehrsgeplagten Kronenkreuzung. Via Wildermuthstraße wird der Knotenpunkt aus und in Richtung Affalterbach drei Wochen lang nicht passiert werden können, sagt Bauamtsleiter Dieter Wanner. Es erfolge eine „großflächige“ Umleitung. Die Strecke, auf die man ausweichen sollte, werde dann entsprechend ausgeschildert sein. Über die Güntterstraße könne der Verkehr weiter an der Baustelle vorbeirollen.