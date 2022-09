Nahversorgung in Pleidelsheim Netto schließt – neuer Supermarkt wird gebaut

Gemeinderat wünscht Mehrfachnutzung des Geländes

Bereits Anfang 2021 kam aus der Mitte des Gemeinderates der Wunsch auf, nicht nur einen neuen Supermarkt und einen dazugehörigen Parkplatz an der Marbacher Straße zu bauen, sondern eine Mehrfachnutzung ins Auge zu fassen. So ging die Gemeinde auf mögliche Investoren zu und startete ein Wettbewerbsverfahren. Mitte vergangenen Jahres war dann klar: Die Paulus Wohnbau GmbH um Geschäftsführer Erwin Paulus – übrigens ehemaliger Pleidelsheimer Bürgermeister – darf das Projekt weiterentwickeln. Im Februar standen die Planungen, doch dann kam das Landesdenkmalamt ins Spiel. „Das hat uns gehörig einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagt Ralf Trettner. Denn: „Für sie ist die alte Waschküche heilig. Sie haben klar gemacht, dass sie stehen bleiben muss.“ So mussten die Pläne nochmals angepasst werden. Das ist nun passiert. Die Planungen unter anderem auf dem Gelände des jetzigen Bauhofs sehen nun sieben Giebelhäuser sowie ein flaches Gebäude für den Vollsortimenter vor. Insgesamt sollen so 1600 Quadratmeter Verkaufsfläche für den Supermarkt sowie 3280 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf 39 Wohnungen, entstehen. „Alle Wohnungen werden barrierefrei sein. Vorgesehen sind hauptsächlich Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen“, berichtet Investor Erwin Paulus. Acht dieser Wohnungen werden geförderte Wohnungen sein, der Rest geht in den freien Verkauf. Darüber hinaus entstehen ebenerdig und in einer Tiefgarage 70 Parkplätze für den Supermarkt sowie weitere Parkplätze für die Wohnungen. Alles in allem wird das Projekt 35 Millionen Euro kosten. Welcher Supermarkt sich ansiedeln wird, ist bereits klar: Edeka.