Nahverkehr mit Shuttles ZF liefert autonome Busse an DB Regio

Projekte in Mannheim und Friedrichshafen

Man integriere bereits heute autonome Fahrzeuge in den Nahverkehr und bringe so die Mobilitätswende und den Klimaschutz aktiv voran, sagte Frank Klingenhöfer, Vorstand DB Regio Bus. Mit ZF habe man einen starken Technologiepartner an der Seite, um den ÖPNV mit elektrischen, autonomen und flexiblen Shuttlebussen zu stärken. „Wir verfolgen damit ein gemeinsames Ziel: die Straßen in Ballungsräumen, Städten und Gemeinden zu entlasten und den ÖPNV lokal emissionsfrei zu gestalten“, so Klingenhöfer.