Nahrungsmittelkrise Millionen Menschen hungern - UN fordern Investitionen

"Katastrophe": Über halbe Million Menschen betroffen

Der Report ordnet die Menschen in verschiedene, je nach Schwere der Ernährungsmisere eingeteilte Kategorien ein. Insgesamt rund 570.000 Menschen in Äthiopien, dem Südsudan, Südmadagaskar und dem Jemen zählten im Jahr 2021 zum Beispiel zur Phase Katastrophe - der schlechtesten Kategorie. Ihnen drohte der Hungertod. Rund 39,2 Millionen Menschen befanden sich in der zweitschlechtesten Notfall-Phase. Ihre Ernährungslage galt damit als kritisch. In den Haushalten gab es nicht genug Nahrung, die Menschen waren stark von Mangelernährung betroffen und damit höherer Sterblichkeit.