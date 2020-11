Nagelpistolen-Prozess mit Erdmannhäuser Polizeibeamte hatten Angst um ihr Leben

Am dritten Prozesstag äußerte sich der Angeklagte erstmals zum Tatvorwurf. Er habe zunächst bei mehreren Autos in Erdmannhausen die Reifen mit einem Akkuschrauber durchstochen. „Es machte Spaß und ich dachte, ich könnte jemanden in den Reifen befreien, der sie von innen zusammenhält“, sagte der äußerlich ruhige Erdmannhäuser. Anschließend habe er an seinem Computer noch Videos geschaut. Als er bemerkte, dass die Polizei kommt, habe er sich geärgert. „Ich habe durchs Fenster gerufen, sie sollen nicht hochkommen und warf eine Kabadose nach ihnen“, führte der Angeklagte weiter aus. Er sei sauer auf seine Mutter gewesen, die offenbar die Polizei gerufen habe. Er habe den Polizisten daraufhin mit der Nagelpistole Angst einjagen wollen, weil er nicht wollte, dass diese ihn wieder in die Psychiatrie bringen.