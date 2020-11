Nagelpistolen-Prozess am Landgericht Heilbronn Erdmannhäuser soll in die Psychiatrie

Der medizinische Sachverständige hatte bei dem 32-Jährigen eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. „Es liegt eine Indikation für eine jahrelange Behandlung vor“, meinte der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Die Einnahme der Medikamente müsse überwacht werden, da der Angeklagte diese sonst nach geraumer Zeit wieder absetze, weil er keine Krankheitseinsicht habe.

Der Erdmannhäuser plädierte in seinem letzten Wort auf Freispruch. In seinem Haus könne er machen, was er wolle. Zudem sei die Situation nicht gefährlich gewesen. Die Nagelpistole habe die Wirkung eines Tackers gehabt. Das Urteil wird am 1. Dezember verkündet.