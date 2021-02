Fasnet in der Corona-Pandemie Diese närrischen Begriffe sind trotzdem wichtig

Fasnet oder Fasching?

Eins vorweg: Es heißt Fasnet. Nicht Fasching und schon gar nicht Karneval. Da sind die Anhänger der schwäbisch-alemannischen Fasnet empfindlich. Anders als der Karneval beginnt die Fasnetszeit nicht am 11. November, sondern am Dreikönigstag. Von diesem Zeitpunkt an sind südwestdeutsche Narren in ihrem traditionellen Häs auf Straßenumzügen unterwegs. Die wirklich heiße Fasnetszeit startet aber erst am Gombigen Doschdeg und endet am Aschermittwoch.