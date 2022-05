Exquisites Nähatelier Lydia R. Ibrom Das Nähatelier Ibrom verwandelt alte Möbel in echte Schmuckstücke

Lydia Ibrom ist derweil für alle Polster- und Näharbeiten zuständig und steht ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite, wenn es um die richtige Stoffauswahl geht. „Die Auswahl der Stoffe ist enorm wichtig und es gilt gemeinsam mit dem Kunden viele Fragen zu beantworten: Wie fühlt sich ein Stoff an? Wofür wird er verarbeitet? Wie vielen Scheuertouren muss er standhalten? Wir kommen auch schon allein deshalb gern zu unseren Kunden nach Hause, um die Stoffmuster und Bezugsproben vor Ort unter den gegebenen Lichtverhältnissen zu betrachten und um herauszufinden, ob ein bestimmtes Muster auch zur vorhandenen Einrichtung passt“, so Lydia Ibrom, die lachend hinzufügt: „Animationen am Computer oder Serienproduktionen gibt es bei uns nicht – nur echte Handarbeit mit ganz viel Kreativität, Herzblut und Erfahrung“.