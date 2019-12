Nächtlicher Unfall in Leutenbach mit einem Verletzten Zwei Wagen krachen zusammen

Leutenbach - Frontal sind zwei Wagen zusammengekracht, die am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages gegen 0.30 Uhr in Leutenbach unterwegs waren. Ein 42-Jähriger war in seinem Opel Zafira mit dänischer Zulassung fuhr auf der Winnender Straße und bog in die Ziegeleistraße ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden VW Polo. Die zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen und waren nicht mehr fahrbereit. Der Polo-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von insgesamt 15 000 Euro.