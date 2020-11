Nächtlicher Unfall auf der B27 bei Bietigheim Opel prallt gegen Leitplanken und überschlägt sich

In der Nacht kam es auf der B27 bei Bietigheim zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-Jährige und ein 37-Jähriger waren gegen 3 Uhr in einem Opel von Ludwigsburg in Richtung Bietigheim unterwegs. Etwa 200 Meter vor der Einmündung der K1671 geriet der Wagen jedoch plötzlich nach rechts von der Straße ab. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das Duo wohl zu schnell unterwegs. Der Opel prallte gegen die Schutzplanke und schleuderte anschließend über die ganze Fahrbahn, ehe er wieder mit der Mittelleitplanke kollidierte. Nach diesem Zusammenprall schleuderte das Fahrzeug erneut über die Fahrbahn. Schlussendlich geriet der Opel in den Grünstreifen, wo er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb.