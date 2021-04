Nächtlicher Brand in Oppenweiler Feuer zerstört Autowerkstatt

Zu dem Feuer war es gegen Mitternacht in der Werkstatt in der Straße In den Badwiesen gekommen. Ein Zeuge alarmierte kurz nach 0 Uhr die Polizei. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten offenbar mehrere Fahrzeuge und Maschinen in der Halle. Durch die schnelle Brandausbreitung fraß sich das Feuer auch schon durch Wände und das Dach.