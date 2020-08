Nächtliche Randale in Ludwigsburg Polizei räumt erneut den Akademiehof

Die Polizei hat am Freitagabend erneut den Akademiehof in Ludwigsburg räumen müssen. Rund 120 Personen hatten sich dort in mehreren Gruppen aufgehalten. Gegen 23.45 Uhr gingen schließlich beim Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Anrufe wegen randalierenden Personen ein. Bei Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen machten sich mehrere der Anwesenden in verschiedene Richtungen aus dem Staub.