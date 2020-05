Nächtliche Randale am Waldspielplatz bei Prevorst Unbekannte wüten auf Baustelle

Unbekannte haben am Wochenende ihr Unwesen auf dem Waldspielplatz in der Nähe von Prevorst getrieben. Das wurde am Sonntagmorgen um 6 Uhr bemerkt. Im Zusammenhang mit der Maßnahme zur Erneuerung der Wasserversorgung ist dort derzeit ein Baucontainer aufgestellt, der aufgebrochen wurde. Dabei ist dessen Tür völlig verbogen worden. Auch ein dort abgestelltes Dixi-WC wurde im Laufe der Nach umgeworfen. Darüber hinaus waren an allen dort stehenden Baufahrzeugen die Türen geöffnet worden. „Dort stehen etwa ein Radlader und ein Minibagger“, so Polizeipressesprecher Peter Widenhorn.