Nächster Verletzter beim VfB Stuttgart Nicolas Gonzalez fällt mehrere Wochen aus

Stuttgart - Er war in der vergangenen Saison der beste Torschütze des VfB Stuttgart, er glänzte auch in der bisherigen Vorbereitung auf die neue Runde in der Fußball-Bundesliga, unter anderem mit einem Traumtor aus 60 Metern, das ihm eine Nominierung für das „Tor des Monats“ einbrachte. Keine Frage: Nicolas Gonzalez soll beim Aufsteiger ein Garant für den Klassenverbleib sein – oder noch ordentlich Geld in die Kasse spülen. Doch nun steht beides infrage.