Nächster Triumph Stuttgart? Ex-Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück mischt die SPD auf

Inzwischen scheint Hück auf den Landtag in Stuttgart zu blicken

Inzwischen scheint Hück eher auf den Landtag in Stuttgart zu blicken, der im nächsten März gewählt wird. „Die Basis entscheidet, in welche Richtung ich gehe. Die ersten Anzeichen sind klar, dass ich im Land bleibe“, sagt der 58-Jährige.

Der seit Jahrzehnten in Pforzheim verwurzelte Hück, der dort unter anderem eine Lernstiftung für Jugendliche betreibt, hat den Eindruck, dass einige in der SPD ihm nicht richtig zugehört haben: „Ich habe Anfang vergangenen Jahres offen und ehrlich gesagt, ich gehe in die Politik, um die Politik zu verändern. Das habe ich so gemeint, und das setze ich eins zu eins um.“

Der offene Brief der SPD-Mitglieder - Hück nennt sie Rentner - ist aus seiner Sicht eine Verzweiflungstat. „Die alte SPD ist eine Unterwerfungs-SPD und eine Angst-SPD.“ Die neuen Mitglieder, fast ein Drittel der gut 300 Sozialdemokraten in Pforzheim, wollten mit dieser alten SPD nichts zu tun haben. Die heutigen Funktionäre hätten sich von der Basis entfernt.

Unter den neuen Mitgliedern seien Unternehmer, Handwerker und Studenten. Viele seien bereits im Kommunalwahlkampf dabei gewesen. Die Autoren des offenen Briefes verkörpern nach Hücks Überzeugung die Vergangenheit. „Ich will die Zukunft gestalten mit den Menschen.“

Der Landesvorsitzende und Landtagsfraktionschef Andreas Stoch sagt, SPD-Landtagsmitglieder müssten sich in die Fraktion einfügen. Und mit Blick auf Hück: „Auch da hätte ich diese Erwartung und würde alles dafür tun, dass das so funktioniert“.

Stoch lobt Hücks Einsatz für junge Menschen. Aber: „Uwe Hück hat auch seine Ecken und Kanten.“ Die Ursache für Konflikte in der Gemeinderatsfraktion, im Orts- und Kreisverband könne er als Landesvorsitzender von außen nicht im Detail nachvollziehen. „In der Gemengelage bin ich schon ein bisschen ratlos über das, was da in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, nämlich dass man so einen Konflikt dann auch in der Öffentlichkeit austrägt.“

Ist Hück mehr Chance oder Gefahr für die Pforzheimer SPD?

Stoch ruft alle Beteiligten zur Mäßigung auf: „Bitte löst eure Konflikte so schnell es geht und vor allem löst sie nicht auf dem Rücken der Partei.“ Generalsekretär Sascha Binder habe ein Schlichtungsgespräch angeboten. „Ich hoffe, dass wir den Konflikt in den Griff kriegen“, sagt Stoch. In jeder Organisation könne es mal krachen. Aber es gebe demokratische Spielregeln. „Darum geht es, dass sich alle an die Regeln halten.“

Der Pforzheimer Kreisvorsitzende Christoph Mährlein, der nur noch kommissarisch im Amt ist, hat sogar Verständnis, dass der Konflikt öffentlich und per Zeitungsanzeige ausgetragen wird. „Das ist zulässig.“

Ein Teil des Streits im Kreisvorstand rührt seiner Überzeugung nach daher, dass man sich nicht einig ist, wie die neuen Mitglieder integriert werden können. Natürlich würden Mehrheitsverhältnisse in der Kreispartei verschoben. „Ich kann die Bedenken sehr gut nachvollziehen.“ Er glaube aber nicht, dass der Prozess der SPD auf Dauer schade. „Es geht darum: Sind wir eine Partei, die in der Lage ist, sich von innen heraus zu erneuern?“ Hück sei der Katalysator für einen Generationenkonflikt.

Ist Hück mehr Chance oder Gefahr für die Pforzheimer SPD? „Wir sind zur Zeit auf einem Niveau, wo man nach unten so viel nicht mehr verlieren kann“, konstatiert Mährlein. Es komme darauf an, die anstehenden Nominierungen ohne unnötige Verletzungen hinzubekommen. „Es macht Sinn, dass wir als SPD versuchen, mit Uwe Hück als Zugpferd Wahlen zu gewinnen.“ Hück sei zwar nicht steuerbar. „Aber er ist berechenbar und verlässlich“, ist Mährlein überzeugt.

Bei Hans-Ulrich Rülke, der im Landtag die FDP-Fraktion und im Pforzheimer Gemeinderat eine Fraktionsgemeinschaft unter anderem aus FDP und Freien Wählern führt, kommt Hücks Art jedenfalls gut an. „Bei ihm ist erkennbar, dass er die rückwärtsgewandte Politik, die die Pforzheimer SPD so erfolglos gemacht hat, aufbrechen will.“ Er wolle eine ganz andere, eine neue SPD. „Ich wünsche ihm dabei Erfolg. Es kann nur besser werden.“