Nächster Gegner des VfB Stuttgart SC Freiburg wieder mit Mark Flekken und Nico Schlotterbeck

Torwart Mark Flekken und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck sind nach Corona-Infektionen wieder zurück im Kader. „Es ist bei beiden möglich, dass sie von Anfang an spielen“, sagte Trainer Christian Streich am Dienstag. Der dritte zuletzt infizierte Spieler, Kiliann Sildillia, ist zwar auch wieder freigetestet, soll aber in Freiburg trainieren.