Nächster Gegner des VfB Stuttgart Bayer Leverkusen demütigt Borussia Dortmund

Vier Tore nach 28 Minuten

Wie schon in den vergangenen Duellen boten beide Teams von Beginn an ein Spektakel mit gleich vier Toren in den ersten 28 Minuten. Obwohl BVB-Coach Marco Rose in der zweiwöchigen Spielpause mit seinem Team intensiv an der Verbesserung der zuletzt schwachen Abwehrarbeit gearbeitet hatte, präsentierte sich die Borussen-Defensive erschreckend instabil.