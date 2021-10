VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach Weiterer Spieler positiv – aber Bredlow darf spielen

Dafür steht Torhüter Fabian Bredlow in Mönchengladbach wieder zur Verfügung. Die etatmäßige Nummer zwei durfte am Freitag seine Isolationszeit beenden. Ob er Bredlow in dem Auswärtsspiel einsetzen wird, will Trainer Pellegrino Matarazzo nach seinen Eindrücken aus dem Abschlusstraining entscheiden.