Nächster Coronafall beim VfB Stuttgart Auch Roberto Massimo wird positiv getestet

Damit fallen dem Trainer Pellegrino Matarazzo für das kommende Ligaspiel in einer Woche bei Borussia Mönchengladbach bereits vier Spieler aus. Massimo verpasste schon die Begegnung der U 21 am Donnerstagabend gegen Israel in Paderborn (3:2). Kontakt hatte der 20-Jährige in den vergangenen Tagen zu seinen VfB-Kollegen nicht. Zudem steht zu vermuten, dass sich Massimo wie Bredlow trotz zweifacher Impfung infiziert hat. Denn wie der Torhüter Bredlow spielte auch Massimo Ende Juli im Testspiel gegen den FC Barcelona (0:3), als nur vollständig geimpfte Spieler auf dem Platz standen.