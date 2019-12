Nächster Bauabschnitt kommt Im Hörnle ist Pause vom Baggern bald vorbei

Während der Vollsperrung im Spätsommer und Herbst werde eine Umleitung eingerichtet, kündigte der Bauamtsleiter an. Diese verlaufe vom Wiesbadener Platz Richtung Heilbronner Straße und bei den Garagen hoch zu den Feldwegen, über die es schließlich weiter und am Ende wieder runter zur Mainzer Straße gehe. Eher schlechte Nachricht hatte Wanner für die Nutzer des ÖPNV im Gepäck. „Der Bus wird die Haltestelle an den Hochhäusern nicht anfahren, sondern in die Heilbronner Straße einbiegen und in einer Schlaufe in die entgegengesetzte Richtung der Stuttgarter Straße wieder zurückfahren“, sagte er. Die dort gültige Einbahnstraßenregelung werde entsprechend umgedreht. Für die Anwohner werde man im neuen Jahr eine Informationsveranstaltung auf die Beine stellen. Bei der Gelegenheit wird Wanner dann wie im Ausschuss wohl auch darauf hinweisen, dass die Bushaltestelle bei den Hochhäusern in dem Aufwasch gleich behindertengerecht umgestaltet wird. Außerdem sollen in diesem Bereich Vorkehrungen für eine Ladestation für E-Autos getroffen werden.