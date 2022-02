Auszeichnung Das sind die neuen "Shooting Stars" der Berlinale

Sakraya hatte unter anderem in der Serie "4Blocks" mitgespielt und in Til Schweigers Film "Die Rettung der uns bekannten Welt". In Fatih Akins neuem Film "Rheingold" geht es um die Lebensgeschichte des Rappers Xatar. Unter den früheren deutschen "Shooting Stars" waren Daniel Brühl, Anna Maria Mühe, Moritz Bleibtreu und Jella Haase. Im vergangenen Jahr war Albrecht Schuch ("Systemsprenger", "Bad Banks") ausgewählt worden.