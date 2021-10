Nachwuchskeeper Florian Schock Wer am Samstag im Tor des VfB Stuttgart stehen könnte

Nachdem sich im Sommer Jens Grahl überraschend zu Eintracht Frankfurt verabschiedet hatte, dauerte es einige Zeit, bis man sich beim VfB auf eine neue Nummer drei festlegte. Auch eine externe Verpflichtung wurde diskutiert, dann aber fiel die Wahl auf Florian Schock. Der hatte sich im internen Duell gegen Sebastian Hornung durchgesetzt. Wohl auch, weil seine Größe für ihn spricht.

1,99 Meter groß ist der junge Mann, der in Ostfildern geboren wurde und 2016 von der Nachwuchsabteilung der Stuttgarter Kickers in die VfB-Jugend wechselte. Hornung misst 1,82 Meter, hat in dieser Saison fünf Regionalligaspiele bestritten und könnte dann am Samstag auf der Bank der Profis sitzen. Der VfB II spielt dann am Sonntag übrigens bei der SG Sonnenhof Großaspach.