Nachwuchs Kölner Zoo: Kleiner Ameisenbär mit markanter Schnauze

Gut zu erkennen ist bereits die markante Schnauze, die der Art - dem Großen Ameisenbären, der mehr als zwei Meter lang werden kann - eigen ist. Ansonsten hing der Nachwuchs am Donnerstag aber noch recht verschlafen auf dem Rücken von Mama. Der Papa lebt ebenfalls auf der Anlage, allerdings vorerst getrennt - in anderen Tierparks sei es schon zu Übergriffen auf Jungtiere gekommen, so der Zoo.