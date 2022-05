Nachwuchs des VfB Stuttgart Wie Pellegrino Matarazzo die U17-Talente des VfB einschätzt

Diese Talente machen Lust auf mehr: Die U17 des VfB Stuttgart hat sich in der zurückliegenden Saison den Titel in der Bundesliga Süd/Südwest gesichert und das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft nur knapp gegen den FC Schalke 04 verloren. Es überrascht daher nicht wirklich, dass sich viele Spieler des Teams in den Fokus gespielt haben. Bei anderen Vereinen, aber auch beim Cheftrainer der VfB-Profimannschaft.